السبت 29 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت فى كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

كأس العالم للسيدات
كأس العالم للسيدات

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم للسيدات، فسنكون على موعد مع ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، فيلتقى منتخب السويد مع نظيره إيطاليا، بالاضافة الى مواجهة منتخب فرنسا والبرازيل، بجانب لقاء منتخب بنما وجاميكا.

 

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مواجهات مثيرة غدًا الجمعة في كأس العالم للسيدات

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نتائج مباريات اليوم الخميس من كأس العالم للسيدات

 

مواعيد مباريات اليوم السبت فى كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة 

 

يعلب منتخب السويد ونظيره إيطاليا فى تمام الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English

كما يلتقى منتخب فرنسا مع نظيره البرازيل  فى تمام الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 English

ويواجه منتخب بنما نظيره جامايكا فى تمام الساعة  3:30 عصرا beIN Sports HD 1 English

 

نتائج مباريات الجمعة فى كأس العالم للسيدات 

وأقيم ثلاث مواجهات ضمن منافسات مرحلة المجموعات بالنسخة السابعة من بطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقامة حاليا فى أستراليا ونيوزيلندا، وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل.

فحسم التعادل الايجابى مباراة منتخب الأرجنتين مع نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة هدفين لكلا منهما، فيما فاز منتخب إنجلترا على نظيره الدنمارك بنتيجة هدف دون رد، بينما حقق منتخب الصيد الفوز على نظيره هايتي بهدف نظيف.

 

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