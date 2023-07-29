ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم ببطولة كأس العالم للسيدات، فسنكون على موعد مع ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، فيلتقى منتخب السويد مع نظيره إيطاليا، بالاضافة الى مواجهة منتخب فرنسا والبرازيل، بجانب لقاء منتخب بنما وجاميكا.

مواعيد مباريات اليوم السبت فى كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

يعلب منتخب السويد ونظيره إيطاليا فى تمام الساعة 10:30 صباحا على قناة beIN Sports HD 1 English

كما يلتقى منتخب فرنسا مع نظيره البرازيل فى تمام الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 English

ويواجه منتخب بنما نظيره جامايكا فى تمام الساعة 3:30 عصرا beIN Sports HD 1 English

نتائج مباريات الجمعة فى كأس العالم للسيدات

وأقيم ثلاث مواجهات ضمن منافسات مرحلة المجموعات بالنسخة السابعة من بطولة كأس العالم للسيدات 2023، المقامة حاليا فى أستراليا ونيوزيلندا، وتستمر حتى 20 أغسطس المقبل.

فحسم التعادل الايجابى مباراة منتخب الأرجنتين مع نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة هدفين لكلا منهما، فيما فاز منتخب إنجلترا على نظيره الدنمارك بنتيجة هدف دون رد، بينما حقق منتخب الصيد الفوز على نظيره هايتي بهدف نظيف.