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الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواجهات مثيرة غدًا الجمعة في كأس العالم للسيدات

من منافسات مونديال
من منافسات مونديال السيدات

تستأنف فعاليات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات المقامة بدولتي أستراليا ونيوزيلندا حتى شهر أغسطس المقبل.
 

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وتنطلق غد الجمعة 3 مواجهات في البطولة الأولى تجمع الأرجنتين أمام جنوب أفريقيا على ملعب فوريست بار بدولة نيوزيلندا ، أما اللقاء الثاني بين إنجلترا والدنمارك على ملعب سيدني بدولة أستراليا .
ويأتي اللقاء الأخير بين الصين وهايتي على ملعي هيندمارش بدولة أستراليا.

وتأتي منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المجموعات من المنتخبات التالية ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.
المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.
المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.
المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.
المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.
المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.
المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.

وتقام منافسات بطولة العالن للسيدات بدولتي أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023  في ملف تنظيمي مشترك بين الدولتين.
ومن المقرر إقامة فعاليات بطولة كأس العالم للسيدات من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة.

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