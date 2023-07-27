نتائج مباريات اليوم الخميس من كأس العالم للسيدات

أقيمت اليوم الخميس ثلاث مواجهات من بطولة كأس العالم للسيدات التي تستضيف نيوزيلندا وأستراليا فعالياتها الممتدة حتى شهر أغسطس المقبل.





وانتهى اللقاء الأول بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا بالتعال الإيجابي بهدف لمثله خلال اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة الثانية على ملاعب ويستباك بدولة نيوزيلندا.

أما اللقاء الثاني بين البرتغال وفيتنام انتهى بتفوق الأول بثنائية من دون رد ، وأقيم على ملعب وايكاتو بدولة نيوزيلندا.

والمواجهة الثالثة والأخيرة أقيمت بين أستراليا ونيجيريا على ملعب الأول وانتهت بتفوق ممثل القارة السمراء بثلاثية مقابل هدفين.

وتضم فعاليات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة المجموعات كل من ..

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.



المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا منافسات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بين الدولتين.

ومن المقرر إقامة منافسات بطولة كأس العالم للسيدات من 20 يوليو الجاري حتى 20 أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخب بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة.