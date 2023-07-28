الجمعة 28 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمود الونش يدعم الزمالك أمام الاتحاد المنستيري من المدرجات "شاهد"

محمود الونش
محمود الونش

تواجد محمود حمدي " الونش" مدافع فريق الزمالك  بمدرجات ستاد مدينة الملك فهد بالطائف مع بداية الشوط الثاني للقاء  الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية لمؤازرة الأبيض في المباراة.

اقرأ أيضًا

txt

فيديو.. الزمالك يتقدم على الاتحاد المنستيري بثنائية "الجزيري وزيزو" في الشوط الأول

txt

سيف الجزيري يفتتح أهداف الزمالك في البطولة العربية "فيديو"

txt

علاء رجب يقود إحماء الزمالك قبل مباراة الاتحاد المنستيري

 

وكان الونش وصل إلى السعودية وأدى مناسك العمرة قبل التوجه إلى الطائف لحضور مباراة الأبيض أمام الاتحاد المنستيري.

 

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما على الاتحاد المنستيري بهدفين دون رد سجلهما سيف الجزيري وأحمد سيد "زيزو".

No description available.

و يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

 

  • حراسة المرمى : محمد صبحي
  • خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني
  • خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر
  • خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" -  سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.
الجريدة الورقية