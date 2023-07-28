محمود الونش يدعم الزمالك أمام الاتحاد المنستيري من المدرجات "شاهد"

تواجد محمود حمدي " الونش" مدافع فريق الزمالك بمدرجات ستاد مدينة الملك فهد بالطائف مع بداية الشوط الثاني للقاء الاتحاد المنستيري في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية لمؤازرة الأبيض في المباراة.

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وكان الونش وصل إلى السعودية وأدى مناسك العمرة قبل التوجه إلى الطائف لحضور مباراة الأبيض أمام الاتحاد المنستيري.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متقدما على الاتحاد المنستيري بهدفين دون رد سجلهما سيف الجزيري وأحمد سيد "زيزو".

و يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من: