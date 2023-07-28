علاء رجب يقود إحماء الزمالك قبل مباراة الاتحاد المنستيري

تولى علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق الاول لكرة الفدم بنادي الزمالك، قيادة عمليات الإحماء للاعبي الفارس الأبيض قبل مباراة الاتحاد المنستيري اليوم، في البطولة العربية للاندية الأبطال.

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علاء رجب يقود إحماء الزمالك

تنطلق مباراة الزمالك ضد الاتحاد المنستيري مساء اليوم الجمعة، المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

ويخوض نادي الزمالك مباراة الاتحاد المنستيري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك ضد الاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

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