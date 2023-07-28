فيديو.. الزمالك يتقدم على الاتحاد المنستيري بثنائية "الجزيري وزيزو" في الشوط الأول

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا على الاتحاد المنستيري بهدفين من دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد مدينة الملك فهد بالطائف ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

تقدم الفارس الأبيض بالهدف الأول عن طريق النجم الجزائري سيف الدين الجزيري من تسديدة صاروخية في الدقيقة 25 من الشوط الأول.

جاء الهدف الثاني عن طريق النجم الدولي أحمد سيد زيزو في الدقيقة 42 من الشوط الأول بعد صناعة رائعة من شيكابالا.

بدأ الزمالك المباراة بالتشكيل المكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - محمد عبدالغني.

الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر.

الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبدالرحيم " إيشو" وسيد عبدالله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

ويتواجد الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة العربية للأندية والتي تضم أيضًا فريقي النصر والشباب السعودي.

شاهد هدفي الزمالك بأقدام الجزيري وزيزو: