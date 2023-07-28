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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيف الجزيري يفتتح أهداف الزمالك في البطولة العربية "فيديو"

سيف الجزيري
سيف الجزيري

تقدم فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة   بدور المجموعات بالبطولة العربية .

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سجل التونسي سيف الدين الجزيري  الهدف الأول  لصالح الزمالك في شباك الاتحاد المنستيري وجاء الهدف من خلال كرة  ركلة ركنية   أرسل  أحمد سيد زيزو كرة مقوسة  إلى منطقة الجزاء  الاتحاد المنستيري يمررها بالرأس حسام عبد المجيد إلى التونسي  ليسددها الجزيري في شباك الاتحاد .

 

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من أمام الاتحاد المنستيري

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" -  سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر  وناصر منسي.

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