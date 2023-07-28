روسيا تُصدر 9 ملايين طن من القمح لإفريقيا خلال 2023

زادت صادرات روسيا من القمح إلى إفريقيا بثلاثة أمثال تقريبا في النصف الأول من العام الحالي، إلى تسعة ملايين طن، حسب ما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، اليوم الجمعة.

وقال وزير الزراعة الروسي إن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية إلى إفريقيا زاد إلى 3.3 مليار دولار تقريبا في الفترة نفسها.

وكان رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، قد قال الخميس، خلال قمة القادة الأفارقة في سان بطرسبرغ، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.

وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.

ولا تزال أعمال قمة "روسيا-إفريقيا" الثانية في سان بطرسبرغ مستمرة، وهي القمة التي وصفها الرئيس الروسي بأنها حدث كبير من شأنه أن يساعد في تعزيز العلاقات مع قارة إفريقيا.

وأكد بوتين، أثناء افتتاحه القمة، أن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نموا، وزاد معدل مبيعات السلع بنسبة 35 بالمئة تقريبا، على الرغم من الوباء والعقوبات.

كما أضاف الرئيس الروسي أن التبادل التجاري الزراعي بين روسيا وإفريقيا سجل نمو بنسبة 10 بالمئة إلى 6.5 مليار دولار في العام الماضي.

وتعهد بوتين بزيادة إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة، منوها إلى أنه في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، بينما بلغ حجم الإمدادات في النصف الأول من هذا العام 10 ملايين طن "على الرغم من كل العقوبات غير الشرعية ضدنا".

وأضاف: "سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجاناً. سندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية".

وأكد بوتين أن روسيا أسقطت ديونا على الدول الأفريقية بأكثر من 23 مليار دولار، وتعتزم مواصلة تدريب ضباط الجيش والشرطة في أفريقيا في الجامعات الروسية المتخصصة.

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