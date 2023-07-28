بوتين: علاقات متينة تربط بين روسيا وإفريقيا

خلال الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الإفريقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إن روسيا تسعى لتعزيز التعاون العسكري مع إفريقيا في مختلف المجالات، مؤكدًا أن علاقات متينة تربط بين موسكو ودول القارة الإفريقية.

وأضاف خلال الجلسة العامة لليوم الثاني من القمة الروسية الإفريقية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن حضور عدد كبير من الوفود الإفريقية يدل على الحرص على تطوير التعاون المشترك.

وتعهد بوتين بزيادة إمدادات الحبوب إلى أفريقيا رغم العقوبات الغربية غير المشروعة، منوها إلى أنه في العام الماضي كان حجم التصدير للحبوب 11 مليون طن، بينما بلغ حجم الإمدادات في النصف الأول من هذا العام 10 ملايين طن "على الرغم من كل العقوبات غير الشرعية ضدنا".

وأضاف: "سنوفر الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة، سنورد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجاناً. سندعم الدول في التكنولوجيات الزراعية".

وأكد بوتين أن روسيا أسقطت ديونا على الدول الأفريقية بأكثر من 23 مليار دولار، وتعتزم مواصلة تدريب ضباط الجيش والشرطة في أفريقيا في الجامعات الروسية المتخصصة

ورفض الرئيس الروسي، استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.

وأوضح بوتين أن القمة الأفريقية الروسية الثانية تركز على توسيع التعاون الاستراتيجي، وأن روسيا تقدم ذخيرة لبعض الدول الإفريقية مجانا لتعزيز الأمن في القارة، وتعتزم تدريب العسكريين ومسؤولي أجهزة الأمن الأفارقة في المؤسسات التدريبية الروسية.

وأشار بوتين: "نقلنا المختبرات الطبية إلى إفريقيا أثناء جائحة كورونا، وشطبنا ديون بقيمة 23 مليار دولار".

أفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية

وأعرب الرئيس الروسي عن استعداد بلاده بالوقوف جنبا إلى جنب مع الدول الصديقة والعمل من أجل المستقبل وبناء شراكة استراتيجية متبادلة المنفعة.

وأوضح الرئيس الروسي أن “التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر"، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعرب بوتين عن تقديره للمبادرة الإفريقية بشأن أوكرانيا، موضحًا أن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ولفت إلى أنه يجرى تقييم العلاقات مع كل دولة إفريقية، وتلك العلاقات تقام في إطار عالم متعدد الأقطاب.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

ويلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.

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