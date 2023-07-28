رئيس الكاميرون: روسيا تولي أهمية قصوى لمعالجة التحديات في دول إفريقيا

ل فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الإفريقية

أكد رئيس جمهورية الكاميرون، بول بيا، اليوم الجمعة، على أهمية القمة الأفريقية ـ الروسية لتعزيز أواصر التعاون المشترك على المستوى الإقليمي والدولي، داعيًا روسيا إلى تقديم فرص الدعم المالي لإفريقيا لمواجهة التحديات والأزمات التي تعاني منها.

وأشار رئيس الكاميرون، خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني للقمة الروسية – الإفريقية بمشاركة الرئيس السيسي في مدينة سانت بطرسبرغ، إلى أن روسيا تدعم جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا.

وقال بيا، إن "روسيا تولي أهمية قصوى لمعالجة التحديات في الدول الأفريقية"، مشددا على أن هذه القمة تهدف لتعزيز التعاون المشترك والثنائي من أجل النهوض بالقارة السمراء.

صفحة جديدة في تاريخ العالم المشترك

وأعرب الرئيس الكاميروني عن شكره العميق لروسيا جراء تقديم الاتحاد السوفيتي خلال ستينيات القرن الماضي معونة صريحة وكبيرة لبلاده عقب خوضها عمليات نضال وصراع طويل من أجل الحصول على استقلالها في النهاية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه العديد من دول العالم ومن بينها مشاكل الجفاف والأزمات الاقتصادية والآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، مضيفا أن تلك الأزمات هي صفحة جديدة في تاريخ العالم المشترك.

وأوضح: "نود أن يكون هناك توجه لصندوق النقد الدولي أو مؤسسات دولية أخرى لتقديم الدعم لقارتنا في حلحلة أزماتها، وعلينا أن نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومعالجة المسائل الأمنية، وروسيا تقدم دعما لدول أفريقية كثيرة في مكافحة الإرهاب، وأفريقيا تواجه اليوم المشاكل عينها".

وواصل: "نتمنى أن نسير جنبا إلى جنب في طريق مشترك، وأعبر عن شكري لروسيا وقيادتها في دعم الدول الأفريقية لمعالجة القضايا الاقتصادية".

وطالب رئيس الكاميرون بتقديم فرص الدعم المالي لإفريقيا لمواجهة التحديات والأزمات التي تعاني منها، مؤكدا على ضرورة أن تقوم المؤسسات المالية الدولية أيضا بدورها في دعم أفريقيا.

وأضاف بيا، أن روسيا بها أكثر من مليار نسمة لكن تمثيلها على المستوى العالمي ليس في محله وليس على المستوى الكافي، معربا عن تمنيه الدعم الروسي في تصحيح هذا الوضع.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعماء الأفارقة، اليوم الجمعة، إن موسكو تحترم اقتراحاتكم للسلام مع أوكرانيا وتدرسه بعناية.

كما قال بوتين في قمة روسية أفريقية إن روسيا ستزيد الإمدادات الغذائية لأفريقيا، بما في ذلك بعض شحنات الحبوب المجانية التي أعلن عنها أمس الخميس، مضيفا أن بلاده مهتمة بتنمية التعاون العسكري مع القارة.

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