السيسي: دول إفريقيا ذات سيادة وتنشد مصالح شعوبها.. فيديو

طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وأهم المحاور التي يجب التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين الدول الإفريقية وروسيا.

وقال السيسي، خلال كلمته في الجلسة العامة الأولى للقمة الروسية الإفريقية الثانية، اليوم الجمعة، إن الدول الإفريقية ذات سيادة، وإرادة مستقلة فاعلة في المجتمع الدولي تنشد السلم والأمن والاستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولًا ويتعين أن تبقى، بمنأى عن مساعي الاستقطاب، في الصراعات القائمة.

وأضاف أن صياغة حلول مستدامة، للصراعات القائمة في عالمنا اليوم، يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لاسيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة، لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب ومن بين ذلك، توظيف العقوبات الاقتصادية، خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.

وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية، وعلى رأسها دول القارة الإفريقية، فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها، جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة.

وأكد السيسي، أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة، بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة، تدعــم النظـم الزراعيـة والغذائيـة في إفريقيـا وإنني لأتطلع إلى التوصل لحل توافقي، بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار، مطالب كافة الأطراف ومصالحهم، ويضع حدًا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة سان بطرسبرج، في غداء عمل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شارك في هذا الحدث باعتباره الرئيس الحالي للوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "نيباد"، التي تمثل الذراع التنموية للاتحاد، خصوصًا فيما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِّن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، لاسيما مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.