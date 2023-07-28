رئيس الكونغو: التعاون بين إفريقيا وروسيا له مستقبل واعد

أكد رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نجيسو، أن المنطقة الإفريقية للتجارة الحرة يمكن تحقيق التنمية المطلوبة فقط بالتعاون والتصنيع، مؤكدا أن القارة الإفريقية بحاجة إلى مشاريع ضخمة وعملاقة لتحقيق التنمية والازدهار.

وأضاف نجسيو في كلمة له خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الروسية، بمشاركة الرئيس السيسي أن 600 مليون إفريقي يعيشون بلا كهرباء، مشيرًا إلى ضرورة توفير مشاريع ضخمة وعملاقة لتحقيق التنمية والازدهار في القارة الإفريقية.

ودعا رئيس جمهورية الكونغو، إلى إقامة تعاون استراتيجي متبادل النفع على الدول الأفريقية، التي تسعى دائما لتحقيق السلام والأمن والتنمية، وتلبية مطالب واحتياجات شعوبها.

وأوضح رئيس جمهورية الكونغو، أن "هدفنا هو التنمية من أجل رفاهية ما يصل إلى 2 مليار إفريقي بحلول عام 2050".

تحقيق التنمية بإفريقيا

وقال رئيس جمهورية الكونغو، إن التعاون بين البلدان الأفريقية وروسيا له مستقبل واعد في تحقيق التنمية بالقارة.

وأكد أن "القمة الروسية الأفريقية تناقش في اليوم الثاني محور السلام والأمن والتنمية، فكل عصر وعهد تاريخي عبارة عن حياة جيل واحد، ولكل جيل تحدياته، وتحدثنا دائما في أفريقيا عن الوحدة والمناضلة ضد الاستعمار سابقا ونناضل ضد التمييز العنصري للحصول على الاستقلال".

وأضاف نجيسو رئيس جمهورية الكونغو، أنه في هذا النضال كانت أفريقيا قد تمتعت بدعم من الاتحاد السوفيتي السابق في النضال من أجل الاستقلال وكل ذلك كان يندرج في استراتيجية التضامن سابقا والتي كان لها اسم سابق وهو الأممية للحصول على الاستقلال بشكل كامل فكان البلدان الأفريقية بحاجة إلى النخب المهنية ذات تخصصات معنية.

وتتواصل اليوم جلساتُ القمة الروسية الإفريقية في يومها الثاني. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتهم الغربَ بوضع العراقيل أمام صادراتِ الحبوب الروسية.

وفي كلمته خلال افتتاح القمةِ في سانت بطرسبرغ ، تعهد بتقديمِ شحناتِ حبوبٍ مجانية لست دول في القارة الإفريقية.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري مع إفريقيا ارتفع بنسبةِ ثلاثين في المئة العام الحالي.

وأعرب بوتين عن تقديره للمبادرة الإفريقية بشأن أوكرانيا، موضحًا أن موسكو تدرس "بعناية" المقترحات التي قدمها بعض الزعماء الأفارقة لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

ولفت إلى أنه يجرى تقييم العلاقات مع كل دولة إفريقية، وتلك العلاقات تقام في إطار عالم متعدد الأقطاب.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السيسي إلى مقر انعقاد القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي التي تختتم أعمالها اليوم الجمعة بمدينة سان بطرسبرج الروسية.

ويلتقي بوتين رؤساء الدول والحكومات الأفارقة من رؤساء التجمعات الأقليمية الاقتصادية، بحضور الرئيس السيسي، بصفته رئيس تجمع النيباد حيث سيلقي الرئيس السيسي كلمة أمام اللقاء.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: