منها الحنجرة والبلعوم.. أنواع سرطان الرأس والعنق

يشمل سرطان الرأس والعنق عدة أنواع من السرطان تبدأ عادةً في الخلايا المبطنة للفم أو الحلق (البلعوم) أو الحنجرة، وتسمى هذه الخلايا بالخلايا الحرشفية أقل شيوعًا، وتتشكل سرطانات الرأس والرقبة في الجيوب الأنفية أو الغدد اللعابية.

وتصنف معظم سرطانات الرأس والرقبة على أنها سرطان الخلايا الحرشفية ، بعد الخلية التي تتحول إلى خلية سرطانية.

أنواع سرطان الرأس والعنق

سرطان الفم: السرطان الذي يتكون في شفتيك ، ولسانك ، ولثتك ، وبطانة خديك وشفتيك ، وأعلى وأسفل فمك ، أو خلف ضرس العقل.

سرطان الفم والبلعوم: سرطان الجزء الأوسط من الحلق (البلعوم الفموي). سرطان اللوزتين هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الفم والبلعوم.

سرطان البلعوم السفلي: سرطان الجزء السفلي من الحلق (البلعوم السفلي).

سرطان الحنجرة: سرطان الحنجرة الذي يحتوي على الحبال الصوتية.

سرطان البلعوم الأنفي: سرطان الجزء العلوي من الحلق (البلعوم الأنفي).

سرطان الغدد اللعابية: سرطان الغدد اللعابية التي تفرز اللعاب (البصاق).

سرطان تجويف الأنف والجيوب الأنفية: سرطان يتشكل في المنطقة المجوفة داخل أنفك (تجويف الأنف) أو الفراغات المجوفة في العظام المحيطة بأنفك (الجيوب الأنفية).

وتنتشر سرطانات الرأس والرقبة أحيانًا إلى العقد الليمفاوية في الجزء العلوي من رقبتك.

على الرغم من مواقعها ، فإن سرطانات الدماغ والعين والمريء والغدة الدرقية لا تعتبر عادةً سرطانات الرأس والرقبة تتطلب علاجات مختلفة عن تلك المستخدمة في سرطان الرأس والرقبة