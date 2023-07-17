4 طرق للوقاية من سرطان الأمعاء.. الحد من اللحوم الحمراء

يتطور سرطان الأمعاء، المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم، من البطانة الداخلية للأمعاء وعادة ما يسبقه نمو يسمى الأورام الحميدة، والذي قد يصبح سرطانًا جائرًا إذا لم يتم اكتشافه، واعتمادًا على مكان بدء السرطان ، قد يُطلق على سرطان الأمعاء اسم سرطان القولون أو المستقيم.

تشير التقديرات إلى أنه تم تشخيص أكثر من 15700 شخص بسرطان الأمعاء في عام 2022 ومتوسط العمر عند التشخيص هو 69 عامًا.

سرطان الأمعاء هو رابع أكثر أنواع السرطان التي يتم تشخيصها شيوعًا في أستراليا، وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل 19 شخصًا سيتم تشخيصه بحلول الوقت الذي يبلغ من العمر 85 عامًا.

حوالي 90 في المائة من سرطانات الأمعاء هي سرطانات غدية تبدأ في الأنسجة الغدية المبطنة للأمعاء ويمكن أن تؤثر أنواع السرطان الأخرى الأقل شيوعًا على الأمعاء ، بما في ذلك الأورام اللمفاوية وأورام الغدد الصم العصبية.

كيفية الوقاية من سرطان الأمعاء

كشفت مجموعة من الدراسات إلى أن هناك عددا كبيرا من العوامل تحفز تطور سرطان الأمعاء من بينها الوراثة، العمر، الزوائد اللحمية، السكري، سوء التغذية، الكحول والتدخين.

وأثبت العلماء وجود طرق ووسائل لمنع تطور سرطان الأمعاء، لها "تأثير وقائي محدد".

1 - النشاط البدني

2 - اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية والأسماك

3 - الحد من اللحوم الحمراء

4 - الأسبيرين (والأدوية الأخرى غير الستيرويدية المضادة للالتهابات)، والستاتين والبيسفوسفونات (المضادة لهشاشة العظام).