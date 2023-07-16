أسباب سرطان عنق الرحم وأشهر أنواعه

يبدأ سرطان عنق الرحم عندما تحدث تغيرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا السليمة في عنق الرحم، ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب أن تفعله.

تنمو الخلايا السليمة وتتكاثر بمعدل محدد ، وتموت في النهاية في وقت محدد، وتخبر الطفرات الخلايا أن تنمو وتتكاثر خارج نطاق السيطرة ، ولا تموت. تشكل الخلايا الشاذة المتراكمة كتلة (ورم)، وتغزو الخلايا السرطانية الأنسجة القريبة ويمكن أن تنفصل عن الورم لتنتشر (تنتقل) في أماكن أخرى من الجسم.

وليس من الواضح ما الذي يسبب سرطان عنق الرحم ، ولكن من المؤكد أن فيروس الورم الحليمي البشري يلعب دورًا، وفيروس الورم الحليمي البشري شائع جدًا ، ومعظم المصابين بالفيروس لا يصابون بالسرطان أبدًا. وهذا يعني أن هناك عوامل أخرى - مثل بيئتك أو اختيارات نمط حياتك - تحدد أيضًا ما إذا كنت ستصاب بسرطان عنق الرحم.

أنواع سرطان عنق الرحم

يساعد نوع سرطان عنق الرحم في تحديد تشخيصك وعلاجك. الأنواع الرئيسية لسرطان عنق الرحم هي:

سرطانة حرشفية الخلايا: يبدأ هذا النوع من سرطان عنق الرحم في الخلايا الرقيقة المسطحة (الخلايا الحرشفية) التي تبطن الجزء الخارجي من عنق الرحم ، والذي ينتقل إلى المهبل. معظم سرطانات عنق الرحم هي سرطانات الخلايا الحرشفية.

سرطانات الغدية: يبدأ هذا النوع من سرطان عنق الرحم في الخلايا الغدية العمودية التي تبطن قناة عنق الرحم.