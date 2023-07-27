أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، والدكتور محمود صديق ناءب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، ومحمد عبد الخالق أمين عام الجامعة، زيارة تفقدية لإدارة الشئون الهندسية.

اطلع رئيس الجامعة في الزيارة على إدارة النقل ومدى استعداداها لتلبية المتطلبات في إدارات الجامعة وكلياتها المتنوعة، مشددًا على ضرورة التطوير والتحديث والاستخدام الأمثل لكل الآلات والمحافظة عليها وصيانتها بصفة دورية.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد الشئون الهندسية ويؤكد على الاستخدام الأمثل للآلات والمعدات

تأتي الزيارة في إطار متابعة الإدارات داخل الجامعة؛ للاطلاع على مقوماتها واحتياجاتها التي تسهم في خدمة الجامعة.

شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين ويبحثان سُبُل تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، وفدَ نقابة الصحفيين ‏برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.‏

وهنَّأ شيخ الأزهر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الجدد بثقة الصحفيين، مؤكدًا دور الصحافة في تعزيز الوعي ‏بمختلف القضايا المجتمعية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وبخاصةٍ لدى فئات النشء والشباب، داعيًا لضرورة تبني ‏إستراتيجيَّة صحفيَّة تراعي طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية، وتتصدَّى لمحاولات الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف ‏الانسلاخ من الهويَّة وتطبيع السلوكيات الشاذة والمنحرفة داخل مجتمعاتنا العربية.‏

نشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع

وأعرب نقيب الصحفيين والوفد المرافق عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به من جهود محليًّا ‏وعالميًّا لنشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع، معربين عن تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع ‏مختلف قطاعات الأزهر الشريف، والاستفادة من تجارب الأزهر المجتمعيَّة الرائدة، وعقد بروتوكولات تعاون لتسهيل علاج ‏الصحفيين في مستشفيات جامعة الأزهر.‏



ووجَّه مجلس نقابة الصحفيين دعوةً رسميةً لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة النقابة وعقد لقاء مفتوح مع جمهور الصحفيين.‏