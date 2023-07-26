تكريم مستشار شيخ الأزهر في حفل تخرُّج كلية الإعلام جامعة القاهرة

شهدت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، حفل تخريج دفعة 2023م من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة.

وشاركت مستشار شيخ الأزهر في الحفل بناء على دعوة كريمة من شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، التي أعد طلابها مشروع تخرج يتمثل في فيلم وثائقي بعنوان «من بلاد بعيدة»، يستعرض رحلة الطلاب الوافدين العلمية في رحاب الأزهر الشريف، ويبرز المكانة السامية التي يشغلها الأزهر الشريف في قلوبهم وعقولهم، ويرصد آمالهم المستقبلية بعد عودتهم إلى بلادهم متسلحين بالعلم الرصين وفق المنهج الأزهري الوسطي.

وألقت د. نهلة الصعيدي كلمة موجزة أبرزت فيها دور الأزهر الشريف محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، وهنأت الطلاب الخريجين، ونبهتهم إلى عِظَم المسئولية الملقاة على عاتقهم في إبراز وجه مصر الحضاري ورصد جهود قُواها الناعمة، وفي مقدمتها الأزهر الشريف.



وأوصت مستشار شيخ الأزهر الخريجين بمداومة السعي وبذل الجهد، مبشرة إياهم بأنه على قدر السعي تكون المكافأة من الله تعالى.

وفي ختام الحفل تم تكريم الأستاذ الدكتورة نهلة الصعيدي من قيادات كلية الإعلام جامعة القاهرة، وعلى رأسهم الأستاذة الدكتورة حنين جنيد، عميدة الكلية.

يذكر أن الفيلم الوثائقي الذي أعدته شعبة اللغة الإنجليزية شارك في إعداده الطالبات: «رغدة مصطفى، ندى أحمد، نهال حسن، نورين حازم، مريم عماد، يمنى السعيد، ياسمين أسامة، ريم عبد العزيز، أمنية ياسر، ياسمين عبد المنعم، ردينة سامي، ردينة ياسر، ندى محمد»، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة حنين جنيد، عميدة الكلية، وبإشراف المخرجة نجلاء عبد القادر والمعيدة لبنى إيهاب.