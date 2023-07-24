بلغة الإشارة .. طلاب جامعة الأزهر يهنئون الصم

قامت مجموعة متميزة من طلاب جامعة الأزهر الشريف من مختلف التخصصات بعمل فيديو بلغة الإشارة يهنئون الصم بحلول العام الهجري الجديد قاموا في الفيديو بالتهنئة.

كما قاموا بتوضيح من أين جاء التقويم الهجري وجاء هذا الفيديو ليعبر عن مدى حبهم للصم ودعمهم لهم وليست هذه أول مشاركة لهم بل لهم مشاركات عديدة جاءت ضمن مبادرة مجمع البحوث الإسلامية للصم تنفيذا لتوجيه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب تحت إشراف ومتابعة الدكتورة إلهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات وبدعم من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد.

وقالت منى عاشور الواعظة بمنطقة وعظ الجيزة قمت بعمل ورشة عن مبادئ لغة الإشارة في سفارة المعرفة بجامعة الأزهر الشريف ووجدت حفاوة من طلاب جامعة الأزهر الشريف ووجدت العديد منهم متحمس للفكرة ومنهم من كان يدرس بالفعل لغة الإشارة لنواصل معا التدريب والمشاركات وقمنا معا بعمل فيديوهات مع الصم بلغة الإشارة وحضرنا احتفالات وندوات مع الصم.

شاهد الفيديو:

https://fb.watch/l_817nH4sn/