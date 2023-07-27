عاجل
وفاة سينيد أوكونور.. عاشت تبحث عن معنى لحياتها فأشهرت إسلامها
الخميس 27 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكري يطالب بإصدار قرارات عسكرية لمواجهة جشع التجار (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

طالب الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جشع التجار الذي يهيمن على السوق خلال الفترة الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

 أضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أنه على الحكومة التدخل بشكل حاسم ورادع ضد كل من تسول له نفسه استغلال الحالة الاقتصادية بالمغالاة في أسعار السلع.

txt

بكري يكشف سبب صادم وراء انقطاع الكهرباء.. فيديو

txt

مصطفى بكري يكشف تفاصيل مرض غامض أصاب المئات بقرية في قنا (شاهد)

 وجه مصطفى بكري رسالة لوزارة التموين، قائلًا : “لازم تنزلوا الشارع وتواجهوا جشع التجار، ويا حكومة لازم تتحركي حتى لو اتخذوا قرارات عسكرية لوضع حد للمشكلة”، مؤكدًا أن الدولة مستهدفة من قبل أعداء الوطن بواسطة إطلاق الشائعات والأكاذيب.

مواد متعلقة

مصطفى بكري يرد على المنتقدين: "أيوة إحنا بنطبل لبلدنا" (فيديو)

بكري: "حملات ممنهجة ضد الرئيس السيسي لزيادة الاحتقان والأكاذيب"

مصطفى بكري: "القيادة السياسية ستفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة" (شاهد)

بكري: كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الجوار اتسمت بالحكمة.. فيديو

مصطفى بكري يشيد بالسيسي.. يخطط لمستقبل مصر والشعب يتذكر مواقفه (فيديو)

مصطفى بكري يكشف موقف جمال مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة.. فيديو

بكري يتهم محمد أنور السادات بالحصول على تمويل خارجي.. يتلقى الملايين
الجريدة الورقية