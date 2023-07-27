بكري يطالب بإصدار قرارات عسكرية لمواجهة جشع التجار (فيديو)

طالب الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جشع التجار الذي يهيمن على السوق خلال الفترة الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

أضاف خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، أنه على الحكومة التدخل بشكل حاسم ورادع ضد كل من تسول له نفسه استغلال الحالة الاقتصادية بالمغالاة في أسعار السلع.

وجه مصطفى بكري رسالة لوزارة التموين، قائلًا : “لازم تنزلوا الشارع وتواجهوا جشع التجار، ويا حكومة لازم تتحركي حتى لو اتخذوا قرارات عسكرية لوضع حد للمشكلة”، مؤكدًا أن الدولة مستهدفة من قبل أعداء الوطن بواسطة إطلاق الشائعات والأكاذيب.