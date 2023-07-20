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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكري يكشف سبب صادم وراء انقطاع الكهرباء.. فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن انقطاع التيار الكهربائي سبب حالة من الضيق لدى المواطنين خلال الأيام الماضية.

وأضاف  خلال برنامج “حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء أكد أن الأزمة ستنتهي الأحد أو الاثنين على أقصى تقدير، منوهًا إلى أن الشبكات قديما كانت ضعيفة ومتهالكة، لكن الآن الوضع تغير والأحمال تصل لـ 32 ألف و300 ميجا وات، مشيرًا إلى أن حجم الاحتياطي يصل إلى 11 ألف ميجا وات.

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أسباب انقطاع الكهرباء في مصر

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انقطاع الكهرباء في عدد من مناطق القاهرة (شاهد)


وأضاف أنه لو لدينا غاز أكثر سيتم إنتاج كهرباء أكثر، المشكلة الآن تكمن في الغاز؛ إذ نحصل على 60% من إنتاج الغاز في محطات الكهرباء، ونصدر جزء من أجل توفير العملة الصعبة، وبالتالي مع زيادة استهلاك الكهرباء نحتاج لمزيد من الغاز.

وأردف: “الأزمة الحالية طارئة بسبب الغاز وزيادة الأحمال بسبب موجات الحار، محدش بيبرر حاجة لكن الوضع القديم شئ والحالي شئ، نطالب الحكومة بالإسراع في حل الأزمة”.

وواصل بكري “الأولوية الآن لوقف انقطاع الكهرباء، هذه مسؤولية الحكومة، نحتاج إلى توفير كميات من الغاز بسرعة شديدة، لأن الحقيقة الناس بتشتكي وبتصرخ بكل قوة، وده موضوع مهم في حياة الناس، المواطنين بتتعذب في البيوت وخايفة على زراعتها”.

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