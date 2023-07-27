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الخميس 27 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شيخ الأزهر يستقبل نقيب الصحفيين ويبحثان سُبُل تعزيز التعاون الثنائي

شيخ الأزهر ونقيب
شيخ الأزهر ونقيب الصحفيين

استقبل الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، وفدَ نقابة الصحفيين ‏برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.‏

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شيخ الأزهر يدعو لضرورة تبني إستراتيجيَّة صحفيَّة تراعي طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية

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وهنَّأ شيخ الأزهر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الجدد بثقة الصحفيين، مؤكدًا دور الصحافة في تعزيز الوعي ‏بمختلف القضايا المجتمعية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وبخاصةٍ لدى فئات النشء والشباب، داعيًا لضرورة تبني ‏إستراتيجيَّة صحفيَّة تراعي طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية، وتتصدَّى لمحاولات الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف ‏الانسلاخ من الهويَّة وتطبيع السلوكيات الشاذة والمنحرفة داخل مجتمعاتنا العربية.‏

نشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع

 

وأعرب نقيب الصحفيين والوفد المرافق عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به من جهود محليًّا ‏وعالميًّا لنشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع، معربين عن تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع ‏مختلف قطاعات الأزهر الشريف، والاستفادة من تجارب الأزهر المجتمعيَّة الرائدة، وعقد بروتوكولات تعاون لتسهيل علاج ‏الصحفيين في مستشفيات جامعة الأزهر.‏


ووجَّه مجلس نقابة الصحفيين دعوةً رسميةً لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة النقابة وعقد لقاء مفتوح مع جمهور الصحفيين.‏

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