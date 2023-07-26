مجلس شورى المفتين بموسكو يدعو شيخ الأزهر لزيارة روسيا.. فيديو

قال روشان آبياسوف، النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا، إنّ الدين الإسلامي في روسيا "تقليدي"، موضحًا: "في روسيا، لدينا أكثر من دين تقليدي مثل الإسلام والمسيحية واليهودية".

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، أنّ الإسلام في روسيا دين تاريخي، فقد جاء إلى الأراضي الروسية مع أول أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السابع الميلادي.

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا: "لدينا مكان تاريخي في مدينة دربند بشمال القوقاز، ونسميها بـ باب الأبواب، أي أنها الباب الذي يفتح الأبواب، وهناك مكان تاريخي ثاني في جمهورية تترستان والتي تبعد عن موسكو بـ800 كم، وهو البلغار وأجدادنا أسلموا رسميا قبل 1100 سنة".

وأكد: "باقتراح من رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية بالاحتفال بـ1100 سنة لقبول الإسلام الرسمي على درجة الفيدرالي، ووافق بوتين في قرار رسمي على ذلك، وكانت هذه الاحتفالية في العام الماضي وحدثت احتفالية كبيرة جدا، وحضر الرئيس الروسي بعض فعاليات هذا الاحتفال".

ننتظر زيارة الإمام الأكبر

ولفت إلى أنّ المجلس يتواصل مع الأزهر الشريف حيث تربطهما علاقات قوية، موضحًا: "ننتظر زيارة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في أقرب وقت".

والتقطت الإعلامية بسمة وهبة أطراف الحديث، داعية الإمام الأكبر إلى زيارة مجلس شورى المفتين لروسيا، واصفةً إياها بالرجل كريم الأخلاق والعالم المتواضع: "أتمنى أن يلبي الدعوة وأن أكون معه".

وأوضح آبياسوف، أن هناك علاقة قوية مع جمهورية مصر العربية، حيث جرى توقيع اتفاقية مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث حضر الندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى وجود برامج ثقافية وتعليمية بين مسلمي روسيا ووزارة الأوقاف المصرية.

وواصل: "نرسل أبناءنا للتعلم في الأزهر، وهذا أمر متبع منذ عصر قديم، نتحدث عن آلاف من الطلاب ذهبوا للدراسة هناك، والحمد لله، الكثير منهم يعلمون كأئمة وخطباء ومدرسين".