شيخ الأزهر يدعو لضرورة تبني إستراتيجيَّة صحفيَّة تراعي طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية

خلال لقاءه نقيب الصحفيين..

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس بمشيخة الأزهر، وفدَ نقابة الصحفيين برئاسة السيد خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

شيخ الازهر يؤكد دور الصحافة في تعزيز الوعي بمختلف القضايا المجتمعية

وهنَّأ شيخ الأزهر نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الجدد بثقة الصحفيين، مؤكدًا فضيلته دور الصحافة في تعزيز الوعي بمختلف القضايا المجتمعية، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وبخاصةٍ لدى فئات النشء والشباب.

داعيًا لضرورة تبني إستراتيجيَّة صحفيَّة تراعي طبيعة المجتمعات الشرقية والعربية، وتتصدَّى لمحاولات الغزو الثقافي الغربي الذي يستهدف الانسلاخ من الهويَّة وتطبيع السلوكيات الشاذة والمنحرفة داخل مجتمعاتنا العربية.



من جانبه، أعرب نقيب الصحفيين والوفد المرافق عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود محليًّا وعالميًّا لنشر قيم الأخوة والمواطنة وترسيخ ثقافة التقارب والتعايش بين الجميع، معربين عن تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع مختلف قطاعات الأزهر الشريف، والاستفادة من تجارب الأزهر المجتمعيَّة الرائدة، وعقد بروتوكولات تعاون لتسهيل علاج الصحفيين في مستشفيات جامعة الأزهر.

ووجَّه مجلس نقابة الصحفيين دعوةً رسميةً لفضيلة الإمام الأكبر لزيارة النقابة وعقد لقاء مفتوح مع جمهور الصحفيين.

استعرض فضيلة الدكتور محمد الضوين وكيل الأزهر خلال مؤتمر صحفى اليوم لإعلان أوائل الثانوية الأزهرية جهود الأزهر في المجال التعليمي، مبينا أن الأزهر قد قدم خلال الفترة الأخيرة جهودا متميزة من أجل نهضة التعليم الأزهري منها ما هو مستمر على مدار العام؛ لرفع مستوى المعلمين والموجهين، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التعليمية التي أسهمت بدور محوري في الارتقاء بشئون التعليم الأزهري قبل الجامعي، واتخاذ كل ما يلزم نحو الإعداد الجيد للمعلمين والموجهين بجميع المعاهد والإدارات، والمناطق الأزهرية حتى يكونوا قادرين على التعامل مع المناهج التعليمية الجديدة والقديمة منها، عبر عقد وتنظيم حزمة من الدورات التدريبية داخل الأزهر وخارجه بالتعاون مع الهيئات المعنية.

ولفت وكيل الأزهر إلى اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ما يزيد على ألف وثلاثمائة معهد أزهري، وأنه سيشهد العام الدراسي القادم تقدم عدد أكبر من المعاهد بمختلف المراحل التعليمية، في ظل السياسة التي ينتهجها الأزهر بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من زيادة الأعداد بشكل تدريجي مع المحافظة على نسب الاعتماد، وهو الأمر الذي يؤكد اهتمام الأزهر بخطط جودة التعليم وتطوير نظم العمل وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمعاهد التي يتم إدراجها بخطة الجودة سنويا لضمان جودة التعليم والاعتماد مع الحفاظ على تحقيق نسب اعتماد متميزة.

واستكمل فضيلته جهود الأزهر في المجال التعليمي، مبينا أن قطاع المعاهد الأزهرية نفذ عددا من المشروعات لطلابه ومعلميه وموجهيه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فمن مشروعات الطلاب: (نحلة الأزهر القومية للتهجي في اللغة الإنجليزية، والمترجم الناشئ، وفارس المتون، والأسبوع العربي للبرمجة، والخوارزمي الصغير، والأزهر يبرمج، والتقييم الوطني في اللغة العربية والرياضيات) وذلك بالتعاون مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وفيما يخص المعلمين فقد نفذ القطاع برنامج (علم- تفاعل- كن ملهما)، مع المجلس الثقافي البريطاني، وكذا برنامج تنمية مهارات معلمات رياض الأطفال لمعاهد اللغات، وبرنامج تنمية مهارات معلمي اللغة الإنجليزية، وأعد للموجهين برنامج المرشد الأكاديمي في اللغة الإنجليزية، وسيشهد العام المقبل إطلاق عدد أكبر من المشروعات منها نحلة الإعراب في اللغة العربية، ونحلة الأحكام الشرعية في العلوم الشرعية، جنبا إلى جنب مع نحلة الأزهر القومية للتهجي في اللغة الإنجليزية.