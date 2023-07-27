إعلان تشكيل مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية رسميًا

أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، تشكيل مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين.

وأكد رئيس جامعة النيل الأهلية اختيار الدكتور محمود محيي الدين، رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، خلفًا للسياسي البارز عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، مؤكداً أن مجلس الأمناء قرر منح العضوية الدائمة للسيد عمرو موسى في مجلس الأمناء نظرًا لدوره وجهوده العظيمة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمجلس أمناء الجامعة.

وقدم رئيس جامعة النيل الاهلية، الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس أمناء الجامعة الحاليين والسابقين لجهودهم في دعم وتطوير التعليم، ودعم الجامعة بما يجعلها تواكب كافة التطورات الخاصة بجامعات الجيل الرابع، مؤكدا أن مجلس الأمناء يدعم الجامعة في توفير مصادر التمويل والتواصل مع المجتمع الخارجي.

وأضاف رئيس جامعة النيل الأهلية أن مجلس أمناء الجامعة يضم عددا من الشخصيات البارزة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والعلمية والبحثية ورجال المال والأعمال والصناعة.

ويشغل الدكتور محمود محيي الدين، الرئيس الجديد لمجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، حالياً منصب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وهو رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

أعضاء مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية

ويضم مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس صادق السويدي، رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي الأسبق، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والسيد منير فخري عبد النور وزير السياحة الأسبق ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار الأسبق، والدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل الأسبق ومحافظ القاهرة الأسبق، والمهندس عمرو بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شركة البدر للاستثمار العقاري، والعضو المنتدب لأركان بالم، والمهندس عمر الدماطي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية، والأستاذة نرمين الطاهري، عضو المجلس الاستشاري لجمعية الاقتصاديين الأورومتوسطيين، والسيد فتحي السباعي، رئيس بنك التعمير والإسكان السابق، والدكتور عاكف المغربى، مؤسس ورئيس مستشفيات ومراكز مغربى للعيون، والدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة الأسبق، وأحمد أبو هندية، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية والاستثمار والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس شركة IBM الأسبق في مصر.

