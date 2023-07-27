القبض على شخصين بتهمة إنهاء حياة مواطن لسرقته بحدائق القبة

أخطرت إحدى المستشفيات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن استقبال جثمان أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء جسده.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وباستجواب شقيق المتوفى وشخص آخر أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمان وتبين أن لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات والفحص تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأنه عقب اكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه وإصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض مطواة وخرطوم مياه و قطعة خشبية مدببة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد إرشاد المتهمين من ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.

وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وضبط المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيقات.