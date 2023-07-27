إزالة حالتي تعد بناء مخالف وبدون ترخيص بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، فقد تم تنفيذ حالة إزالة شدة خشبية فى إطار التعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون على مساحة 60 متر تقريبا بدائرة الوحدة المحلية لقريةالرحمانية.

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر انور، أن الإزالة التى تمت كانت عبارة شدة خشبية لسقف الدور الاول العلوى، والذى يعتبر ضمن التعدى بالبناء بالبناء المخالف للقانون وذلك على مساحة 60 متر تقريبا بزمام قروى الرحمانية .

مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

و شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور عبير عبد الحافظ رئيس الوحدة المحلية لقرية الرحمانية ، وتمت الازالة برفع الشدة الخشبية نهائيا .

كما تم تنفيذ حالة إزالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون على مساحة اثنان قيراط تقريبا بدائرة الوحدة المحلية لقرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادي .

وأوضح اشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الإزالة التى تمت عبارة عن تعدى بالبناء على ارض زراعية على مساحة قيراطين تقريبا بكوم شافع بزمام قروى الحلفاية بحرى. وتمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور ياسر عبد العليم رئيس الوحدة المحلية لقرية الحلفاية ، وتمت الازالة بمعدات الوحدة المحلية القروية .