لقطات عصيبة لإخماد حريق نشب في سفينة تقل 3000 سيارة قادمة لمصر.. شاهد

اندلع حريق خرج عن السيطرة، اليوم الأربعاء، في سفينة شحن تحمل ما يقرب من 3000 سيارة في بحر الشمال الأوروبي.

وقال خفر السواحل الهولندي إن أحد أفراد الطاقم لقى حتفه وأصيب آخرون وإنه يعمل على إنقاذ السفينة من الغرق بالقرب من منطقة مهمة تتبع موطن الطيور المهاجرة.

وقالت المصادر إن سفينة الشحن كانت متجهة من ميناء بريمين في ألمانيا، إلى مصر.

وأضاف خفر السواحل في بيان إن القوارب والمروحيات استخدمت لإخراج أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 فردا من السفينة بعد أن حاولوا إخماد النيران دون جدوى، ولم يعرف سبب الحريق على الفور، ولم يتضح كيف مات أحد أفراد الطاقم.

وقال خفر السواحل إنه مع استمرار الحريق طوال اليوم ، أرسلت إحدى شركات الإنقاذ خبيرا لتقييم إمكانية ربط كابل بالسفينة يمكن استخدامه لسحبها.

وقال قبطان النجاة لمحطة إن أو إس الهولندية إن بعض أفراد الطاقم قفزوا من على سطح السفينة إلى البحر وتم انتشالهم بواسطة قارب نجاة. وقالت خدمات الطوارئ إن بعض أفراد الطاقم أصيبوا بكسور في العظام وحروق ومشاكل في التنفس ونقلوا إلى مستشفيات في شمال هولندا.

وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل، أن هناك الكثير من السفن في الموقع لمراقبة الوضع ومعرفة كيفية السيطرة على النيران".

وقال فيرستيج "لكن كل هذا يتوقف على الطقس والأضرار التي لحقت بالسفينة. لذلك نحن نعمل حاليا لنرى كيف يمكننا التأكد من أن ... أقل المواقف سوءا ستحدث."

وعندما سئلت عما إذا كان من الممكن أن تغرق السفينة ، قالت "إنه سيناريو نضعه في الاعتبار ونحن نستعد لجميع السيناريوهات."

وقال خفر السواحل إنه بحلول وقت مبكر من بعد الظهر ، كانت سفينتان بجانب سفينة الشحن ، وغسلت جوانبها بالخراطيم في محاولة لتبريدها، لكن رجال الإطفاء ما زالوا غير قادرين على محاولة إخماد النيران وكان الدخان يتصاعد من منطقة الانتظار.

2857 منها 25 سيارة كهربائية

وأظهرت صور نشرها خفر السواحل بعد الظهر دخانًا رماديًا يتصاعد من السفينة المنكوبة.

وقال فيرستيج "إنها تحمل سيارات، 2857 منها 25 سيارة كهربائية، وهو ما زاد من صعوبة الحريق. ليس من السهل السيطرة على هذا النوع من النيران ، وحتى في مثل هذه السفينة ليس بالأمر السهل".

وقالت الشركة اليابانية شوي كيسن كايشا ، المالكة للسفينة، إنها تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية في هولندا ، وشركة إنقاذ وشركة لإدارة السفن.

وقالت الشركة في بيان على موقعها على الإنترنت "سنواصل السعي لإطفاء الحريق واستعادة الوضع في أسرع وقت ممكن". واضاف "لا توجد معلومات عن التلوث النفطي الناجم عن هذا الحادث حتى الان".

وأعربت الشركة عن "خالص تعازيها" في وفاة أحد أفراد الطاقم.

وقالت وزارة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية إنه تم منح الإذن بإنقاذ السفينة "في أقرب وقت ممكن". وقالت الوزارة إن الممرات الملاحية المزدحمة في بحر الشمال لا تزال متاحة للسفن الأخرى.

كما كانت سفينة خفر السواحل كانت تستخدم لاحتواء الانسكابات النفطية في طريقها إلى مكان الحادث كإجراء احترازي.

وتمكنت إحدى سفن القطر من إنشاء اتصال مع سفينة الشحن لتثبيتها في مكانها.

وقال فيرستيج "نأمل أن تتم السيطرة على الحريق أو يخمد وأن نتمكن من وضع السفينة في مكان آمن." لكن ما سيحدث الآن غير مؤكد ».

وقال خفر السواحل في بيان إن شركات الإنقاذ وسلطات المياه "تبحث عن أفضل السبل للحد من الأضرار قدر الإمكان".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن السلطات الألمانية في حالة تأهب.

وقال متحدث باسم قيادة الكوارث البحرية الألمانية في مدينة كوكسهافن الشمالية "نحن نراقب الوضع" ، مضيفة أنها قدمت الدعم للسلطات الهولندية، وقال إن سفن الإنقاذ وفرق العمل مستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر ، لكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إرسالها أم لا.

شاهد الفيديو..