إصابة 30 شخصًا وتفحم 16 محلًا في حريق مول شهير بمطروح

أصيب ٣٠ شخصًا بينهم 3 من رجال الحماية المدنية وتفحم 16 محل في حريق بمول شهير في مطروح.

وتم نقل المصابين للمستشفى وتواصل عمليات التبريد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بنشوب حريق هائل التهم 16 محل بمول دبي بمطروح، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للسيطرة على الحريق وتم فرض كردون امني لمحاصرة الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق الذي اسفر عن إصابة 30 شخصاً وتفحم 16 محل داخل المول، ويواصل رجال المباحث الكشف عن اسباب الحريق والوقوف على ملابسات الواقعة، واستمرار عمليات التبريد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام