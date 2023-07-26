قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مول تجارى بمطروح.. فيديو

هرعت سيارات الإطفاء التابعة لقطاع الحماية المدنية من أجل إخماد الحريق الكبير الذي اندلع بمول دبي التجاري بشارع الإسكندرية في وسط مدينة مرسى مطروح.



وكانت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف انتقلت لموقع الحريق للسيطرة على ألسنة النيران والادخنة المتصاعدة من الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام.

وقامت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمُسارعة بالتوجه لمكان الحريق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ومتابعة عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق.



ووجهت قيادات إدارة مرور مطروح بإغلاق شارع الإسكندرية من المستشفى العام حتى تقاطعه مع شارع الثانوية العسكرية، تجري أعمال البحث والمعاينة للوقوف على أسباب الحريق، وحصر عدد المصابين.

وكان المكان نفسه قد شهد حريقاً شبيهاً قبل عدة أيام، وأسفر الحريق عن إصابة أمين شرطة وسيدة، إثر تعرضهم للنار التي اندلعت في عدد من محلات المول.

وتلفت إدارة إسعاف مطروح في هذا الصدد بلاغاً من شرطة النجدة بشأن وجود حالات اختناق بالمول نتيجة اندلاع النار، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ.

وتكثف الإدارة العامة للحماية المدنية من أجل سرعة الوصول لأماكن البلاغ عن الحرائق من أجل إخمادها في اسرع وقت لمنع انتقال آثارها لمحُيطها المُباشر الأمر الذي يُفاقم الخسائر المادية والبشرية.

وتسعى الإدارة لسرعة الوصول لأماكن البلاغ عن الحرائق في كل مُحافظات الجمهورية.