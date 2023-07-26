تحميل واتساب الذهبي 2024 ضد الحظر تحديث يومي

الواتساب الذهبي 2024 برابط مباشر ضد الحظر

يعد واتساب الذهبي 2024 من النسخ المميزة والمعدلة عن تطبيق واتس آب، طور هذه النسخة المطور ابو عرب، ويوجد عدة نسخ من واتس اب الذهبي حاول من خلالها المطور إضافة تحديثات وتحسينات مميزة ومن خلال ما يلي سوف نتحدث عن المميزات الموجودة في تنزيل واتس اب 2023 ، وعن الفروقات ما بينه وما بين الواتس آب الأخضر العادي.

من ميزات تحميل واتساب الذهبي الجديدة، وتعتبر مفيدة للغاية. ماذا يعني إخفاء حالة الإنترنت في واتساب في الواقع، يمكنك إخفاء حالتك على الإنترنت باستخدام هذه الميزة. تتوفر هذه الميزة في واتساب الرئيسي، ولكن من خلال تنشيطها، لم يعد بإمكانك رؤية حالة الاتصال بالإنترنت أو عدم الاتصال الخاصة بالآخرين.

ما هي مميزات واتساب الذهبي 2024 ؟

حرص مبرمج واتس اب الذهبي على إضافة مجموعة كبيرة من المميزات لجميع نسخ واتس اب حيث يمكنكم تنزيل GBWhatsApp و الاستمتاع بكلها٫ ومن أبرز هذه المميزات نذكر :

إرسال الإشعارات للمستخدمين في حال دخل أحد أصدقائهم تطبيق الواتس آب أو شاهد حالتهم أو قام بتغيير صورته الشخصية.

إمكانية إعادة إرسال الرسائل لأكثر من خمسة أشخاص في حين لا يمكن هذا الأمر في الواتس آب الأخضر العادي.

إمكانية تفعيل خاصية بمنع الآخرين من إضافتك للمجموعات دون موافقتك.

يتيح لمستخدمين تفعيل 10 حسابات على نفس التطبيق دون الحاجة لتنزيل تطبيقات أخرى، وإدارة هذه الحسابات بكل سهولة وسلاسة.

إمكانية إبقاء الرسائل غير مقروءة حتى لو قام بقراءتها وعدم تفعيل صحي الاستلام والقراءة إلّا بعد التأكيد على هذا الأمر.

يتيح للمستخدمين إرسال رسالة واحدة ل1024 شخص معاً.

بواسطته يمكن للمستخدم إنشاء مجموعة وإضافة 1024 عضو إليها فوراً.

إمكانية تغيير خلفيات الدردشة وألوانها وأنواع خطوطها بسهولة وبساطة إذ يوجد فيه أكثر من 35 نوعاً من أنواع الخطوط.

إمكانية فصل تطبيق الواتس آب عن الإنترنت.

إمكانية منع الآخرين من تحميل حالاتك.

يتيح للمستخدمين تنزيل حالات الآخرين وإعادة استخدامها.

إرسال إشعار عندما يقوم أحد الأصدقاء بحذف رسالة من الدردشة.

إمكانية جدولة الرسائل وإرسالها في أوقات معينة حتى لو كنت غير متصل بالإنترنت.

إمكانية استعادة الرسائل بعد إرسالها وحذفها من جميع الدردشات التي أرسلت فيها.

إمكانية فيديو على الحالة لمدة تتجاوز الثلاثين ثانية.

يمكن للمستخدم وضع حالة مكونة من 250 حرفاً عوضاً عن 139 حرفاً.

يمكن للمستخدم إرسال 90 صورة دفعةً واحدة عوضاً عن 10 صور في الواتس آب الأخضر العادي.

يمكن لمستخدمي واتس آب الذهبي الضغط على الرابط الواردة إليهم دون أن يضطروا لحفظ رقم المرسل.

يتيح للمستخدم معاينة الوسائط دون أن يضطر لتحميلها وبالتالي عدم امتلاء مساحة التخزين في الجهاز.

إمكانية حظر المكالمات الواردة من أحد الأشخاص وبالتالي تجنب الإزعاجات.

إمكانية عرض رسائل شخص بالمجموعة بشكلٍ منفصل عن باقي الرسائل.

ما هو الفرق ما بين واتساب الذهبي وواتس اب الأخضر العادي؟

يوجد هناك عدّة فروق ما بين واتساب الذهبي 2024 وواتس آب الأخضر العادي ومن أهم وأبرز هذه الفروق نذكر:

واتساب الذهبي نسخة معدّلة وبالتالي هي نسخة غير رسمية وغير معترف بها من قبل شركة ميتا المالكة لتطبيق واتس آب الأخضر العادي.

الأرقام في واتس اب الذهبي قد تحظر أما في الواتس آب الأخضر العادي فلا تحظر.

لا يوجد دعم فني في واتساب الذهبي في حين يوجد هذا الأمر في واتس آب الأخضر العادي.

لا يمكن تحميل واتساب الذهبي من المتاجر الرسمية، في حين يمكن هذا الأمر بالنسبة لواتس آب الأخضر العادي.

وفي الختام نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومات مهمة عن مميزات واتس الذهبي والفروق الموجودة بينه وبين واتس آب الأخضر العادي.