كلب بلويسي يمزق جسد شاب بأمر من شرطي أمريكي.. فيديو

مسلسل الاعتداءات المتكررة للشرطة الأمريكية، وعنفها المستمر مع المواطنين خاصة أصحاب البشرة السمراء، لا يتوقف، وتسجل الأراضي الأمريكية حالات ضرب وتعذيب يصل لحد إزهاق الروح من حين لآخر.

حالة تعدي جديدة للشرطة الأمريكية

سيارة مسرعة يقوداها أمريكي من أصول إفريقية، وخلفها الشرط تطارها بعد تجاوز السرعة المقررة، مشهد هوليودي في شوارع ولاية أوهايو الأميركية.

انتهت المطارة بعدما اصطدم الهارب بسيارة ونزل منها يركض، ثم هجم الكلب البوليسي على الشرطي نفسه بدلاً من المطلوب، ثم لاحقت قوات الشرطة الشاب الأسود الذي كاد يفقد حياته تحت عجلات شاحنة.

كلب بوليسي يفترس مواطن أمريكي

أعلن الشاب " روز " استسلامه ورفع يديه بعد المطاردة الطويلة، إلا أن ضابط شرطة أطلق الكلب البوليسي على المتهم.

أصابه بجروح كبيرة.. مشاهد صادمة لإطلاق كلب بوليسي على أميركي أعزل من أصول أفريقية في ولاية #أوهايو رغم خروجه للشرطة مستسلماً ورافعاً يديه للأعلى#العربية pic.twitter.com/TnIUySy3aj — العربية (@AlArabiya) July 24, 2023

وظهر الشاب في الفيديو راكعًا على الأرض وذراعاه مرفوعتان في الهواء، ورغم ذلك أمر الضابط الذي يدعى ريان سبيكمان الكلب "سيرج" بالهجوم ولم ينصت لتحذيرات ضابط آخر من زملائه في مكان الحادث لإبقاء الكلب تحت المراقبة قائلا "لا تطلق الكلب، يداه مرفوعتان".

الكلب مزق جسد الشاب

وأطلق الشرطي سراح الكلب تجاه الشاب وعض ذراعه وسحبه إلى وسط الطريق العشبي، وبعد العضة الأولى مباشرة، صرخ روز طلبا للمساعدة قائلا "من فضلك، أزلها من فضلك، انزعها".

ذراع الشاب بين فكي الكلب

وبعد صراخ الشاب، طلب عناصر الشرطة من سبيكمان أن يأمر الكلب بإطلاق سراح روز، وأظهر الفيديو أن أسنان الكلب أمسكت روز لأكثر من 30 ثانية، ما تسبب في جروح بالجلد ونزيف حاد في ذراعيه.

حبس المتهم

تلقى "روز" إسعافات أولية في الموقع، ونُقل إلى المستشفى، ويقبع حاليا في سجن المقاطعة، حيث يواجه تهما بالفرار من الشرطة.

وذكرت الشرطة أنها عقدت مجلس مراجعة للتحقيق في الحادث، وستصدر نتائجه في نهاية الشهر الجاري.