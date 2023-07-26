بسمة بوسيل تستفز جمهورها بتاتو جديد وتسريحة الراستا (صور)

شاركت عارضة الأزياء والمطربة المغربية بسمة بوسيل جمهورها ببعض اللقطات، من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية وارتداء ملابس جريئة؛ لاستعراض التاتو الجديد.

بسمة بوسيل

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة صيفية جريئة، منقوشة بأوراق النخيل متعددة الألوان كالبرتقالي والأزرق والأخضر والأبيض، وضمت بنطالا بقصة الهايوسيت وكروب توب ذا أكمام منفوخة ومُزينة برباط شكل الحبل، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

بسمة بوسيل

وتزينت بسمة بوسيل بعقد من الصدق الأبيض، وسلسلة رقيقة باللون الفضي، كما ظهرت بتاتو عبارة عن جملة باللون الأسود، كما انتعلت حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود.

بسمة بوسيل

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بسمة بوسيل تصفيفة شعر جريئة تتماشى مع الصيف، فإختارت الراستا القصيرة، وهي عبارة عن ضفائر متعددة ويتم توصيلها بخيوط طبيعية؛ لتجعل الشعر كثيف ومميز.

ووضعت بسمة مكياجًا مرتكزًا على رسمة العين، فرسمت الآيلاينر الأسود مع الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما حددت ملامحها ببلاشر من درجات النود، واختارت ملمع شفاه باللون البني الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها.

اعتزال بسمة بوسيل قبل زواجها من تامر حسني

شاركت بسمة بوسيل في الموسم السادس من برنامج "ستار أكاديمي"، وحصلت على المركز الثاني، و قررت أن تطرح سنجل مغربي إهداء للجمهور الذي ساندها طيلة فترة مشاركتها في ستار ٱكاديمي بعنوان "محال".

وبعدها تعرفت على تامر حسني وقدمت معه دويتو "متسالنيش" وبعد زواجها من تامر حسني اعتزلت الغناء، وصرحت في وقتها أن قرار اعتزالها الغناء وابتعادها كان بمحض إرادتها وبالاتفاق مع تامر حسني، ولم يكن قرارًا نابعًا من تامر"، وأضافت "اتفقت مع تامر إني هعتزل الفن قبل الزواج حتى تكون اهتماماتي المنزل وتربية الأبناء، وتامر معيشني ملكة".

تامر حسني وطليقته بسمة بوسيل

انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسني

يذكر أن منذ أشهر قليلة أعلنت بسمة بوسيل، طلاقها بشكل رسمي من الفنان تامر حسني، وذلك من خلال منشور نشرته عبر خاصية إستوري على إنستجرام، وكتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة" ده کلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير، آمين يارب".

بينما حرص الفنان تامر حسني على التعليق على الأمر بمشاركة الجمهور ستوري قائلًا: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة ١٢ عامًا مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يابسوم، سأظل الأب والأخ والسند والصديق، وفي حفظ الله".