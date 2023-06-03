بسمة بوسيل في ورطة بعد عودتها للغناء

تسببت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في أزمة كبيرة بعد غنائها أغنية مين اللي بيختار، دون ذكرها لأسماء أصحاب الأغنية، وهو ما أثار غضب الشركة المنتجة، وهي من غناء اللبنانية هبة طوجي، وألحان وإنتاج أسامة الرحباني، وكلمات غدي الرحباني.

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أزمة بسمة بوسيل ووتري بسبب مين اللي بيختار

شركة وتري تنتقد الفنانة بسمة بوسيل بسبب مين اللي بيختار



انتقدت الشركة المنتجة لأغنية مين اللي بيختار، مافعلته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، وهو الأمر الذي دفعها لإصدار بيانًا، والتي أعلنت من خلاله أن هذا الفعل يمثل تعديًا على حقوق الملكية.



شركة وتري تنتقد الفنانة بسمة بوسيل بسبب مين اللي بيختار

شركة وتري تحذف أغنية مين اللي بيختار بصوت بسمة بوسيل



وخاطبت الشركة المنتجة لأغنية مين اللي بيختار، إدارة موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لحذفها من الصفحة الشخصية للفنانة بسمة بوسيل بسبب حقوق الملكية.



شركة وتري تحذف أغنية مين اللي بيختار بصوت بسمة بوسيل



بسمة بوسيل تثير أزمة بسبب مين اللي بيختار





وأوضحت الشركة أنها اتخذت خطوة حذف الأغنية بسبب قيام بسمة بوسيل بنشرها دون ذكر الأغنية الأصلية أو أصحاب الحقوق الأصليين في تحد واضح للحقوق المعنوية، وجاء ذلك من خلال بيانًا صادر من وتري، قائلًا: بسمة بوسيل نسبت الإنتاج الموسيقي للعمل المذكور إلى شخص آخر هو جلال فهمي، الذي لا علاقة له بالنسخة الأساسية المستعملة الماستر، الأمر الذي يشكل تعديًا واضحًا وثابتًا على حقوق الملكية الأدبية والفنية، يشكل تعديًا إضافيًا على حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وفقا للقوانين والأنظمة لأن هكذا نوع من الاستغلال التجاري لا يجوز القيام به.



بيان توضيحي من شركة #وتري بخصوص "الكوفر" الخاص باغنية مين اللي بيختار"

للفنانة هبة طوجي من قبل السيدة بسمة بوسيل. pic.twitter.com/WhfWZ1Rr5D — Watary (@WataryDigital) June 2, 2023





بسمة بوسيل تعيد نشر الأغنية بعد حذفها



والجدير بالذكر، أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل كانت قد أعادت نشلر مقطع لأغنية مين اللي بيختار للفنانة هبة طوجي، معلنة حذف النسخة الأولى منه من حسابها عبر إنستجرام، قائلة: شكل في ناس الكوفر الأخير زعلها جامد، وبحاولوا يمسحوه كل شوي من صفحتي، آسفة لم أقصد إيذاء مشاعر أحد، ولا أعلم مَن الشخص المستاء لهذه الدرجة من الكوفر الذي نشرته. الجميع ينشر كوفر أغاني.

بسمة بوسيل تعيد نشر الأغنية بعد حذفها





