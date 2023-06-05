بسمة بوسيل تخطف الأضواء بمكياج لافت

نشرت الفنانة بسمة بوسيل أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت بسمة بوسيل بإطلالة أنوثية جذابة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش ناعم باللون الأحمر الصارخ.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس لتبرز فخامة إطلالتها.

واختارت لم خصلات شعرها للوراء ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الوردي اللامع في الشفاه.

محطات في حياة بسمة بوسيل

بسمة بوسيل من مواليد 10 مايو 1991، مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار اكاديمي، حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي الزوجة السابقة للمغني تامر حسني.

ستار أكاديمي

بسمة تعد أقوى الطلاب المشاركين في ستار ٱكاديمي في كل مواسمه فهي أول طالب/طالبة من طالبين الذين حصلوا على "top one" ثلاث مرات من غير أن يحصلوا على أي نسمية «نومنيه» والطالب الثاني هو الأردني محمد رمضان في الموسم السابع لكنه شارك "top one" الثاني مع السوري ناصيف زيتون، بينما بسمة لم تشاركه أي من الثلاث مع أي طالب آخر . وبسمة تعد أقوى الطلاب حضوراً بال"top" فقد حصلت على أربع مرات "top3" وأربع مرات "top2" وثلاث مرات "top1" ومرتان خارج التصنيف. وبسمة أيضاً من أقل الطلاب حصولاً على تسميات نومنيه فقد حصلت على أربع تسميات فقط اثنتان من أستاذة الفوكاليز ماري محفوظ واثنتان من أستاذة الرقص أليسار كراكلا. بسمة كانت أكثر الطلاب غناء في البرايمات في موسمها حيث غنت وصولا للنهائيات في 45 أغنية سواء منفردة، دويتو أو جماعية.

الأعمال الفنية

بعد رجوع بسمة للمغرب قررت أن تطرح سنقل مغربي إهداء للجمهور المغربي الذي ساندها طيلة فترة مكوثها في ستار ٱكاديمي بعنوان «محال». بعد ذلك تعرفت على المغني المصري تامر حسني وغنت معه دويتو «متسالنيش» وصور على هيئة فيديو كليب. وأقنع تامر أحد المنتجين بإنتاج ألبوم لبسمة وتم تسجيله لكن بعد زواج تامر وبسمة طلب تامر عدم طرح الألبوم وعدم عرض الفيديو الكليب الذي يجمعهما.