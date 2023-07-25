المُشدد 6 سنوات لتاجر هيروين في مدينة نصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع المحاكم في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المتهم " إيهاب .ع "بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

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وشمل الحكم تغريمه مبلغ 200 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام الاتجار في الهيرويين بمدينة نصر ، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أحرز بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية

أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزاً كيس بلاستيكي شفاف يظهر منه جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٣ لفاقات بلاستيكية شفافة تحوى كلا منهن ذات الجوهر المخدر أحرزهم فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تجديد حبس 3 مُتهمين بالشروع في إنهاء حياة عامل

وفي سياقٍ مُتصل، قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في إنهاء حياة عامل وحيازة أسلحة.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 3 أشخاص تشاجروا بالأسلحة النارية مع مالك كافيه فى منطقة مدينة نصر بسبب خلافات مع عامل، حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة اول مدينة نصر بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن 3 أشخاص كانوا يجلسون فى كافيه فى أحد الشوارع وحدثت مشادة كلامية بينهم وبين عامل بالكافيه، قاموا على إثرها مغادرة المكان ثم حضروا مع عدد اخر من أقاربهم واطلقوا النار على الكافية مما أدى لإصابة احد العاملين بالكافية وفروا هاربين، تمكن رجال المباحث من القبض علي 3 منهم وعرضهم على النيابة العامة.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم والمُخالفات من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً.

ويشن رجال الوزارة حملات يومية من أجل القبض على الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.