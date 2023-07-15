جنايات بنها تستمع لمرافعة النيابة العامة في قضية وفاة الطفل “زياد أشرف”

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات بنها، ، حيث أستمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة فى قضية وفاة الطفل "زياد أشرف"، والذى توفي على يد شخصين لسرقة هاتفه المحمول بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جنايات بنها تستمع لمرافعة النيابة العامة في قضية مقتل الطفل “زياد أشرف”

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد رفاعى محمد حسين، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى ويصا ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

وقد رصدت النيابة خلال المرافعة تفاصيل الواقعة، واعترافات المتهمين، وعرضت مقاطع مصورة تم الحصول عليها من موقع ارتكاب الجريمة، مؤكدة أن المتهمين استغلا معرفة المجنى عليه بهما، وارتكبا جريمتهما، وسرقا هاتفه المحمول، وأنهيا حياته دون رحمة، ولم تشفع له توسلاته لهما واستعطاف المجنى عليه لهما ، إلا أن شيطانهما سول لهما إنهاء حياة المجنى عليه، ودفنه دون ادنى رحمة منهما.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين هما، محمد ع ح، ومحمد ا ش؛ لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 قتلا عمدًا المجني عليه الطفل زياد اشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه.