السبت .. جنايات الأقصر تناقش الطبيب الشرعي والشهود بقضية "طفل برميل المش"

تناقش محكمة جنايات الأقصر، غدًا السبت، الشهود والطبيب الشرعي، وذلك فى قضية الطفل " إبراهيم سيد" والمعروفة اعلاميًا بقضية " طفل برميل المش"، الذي قُتل على يد زوجة خاله، والمقيدة برقم 5590 لسنة 2022.

ويشار إلى أن المحكمة كانت قد وافقت الجلسة الماضية، على طلب محامي الجانية؛ بمناقشة الطبيب الشرعي، وشهادة شهود آخرين، عقب رفضها فى الجلسات الأولى طلب الشهود، و لعدم ثبوتهم قبل ذلك فى أدلة الثبوت.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بنجع الطويل بمدينة الطود، وتم العثور على جثة الطفل داخل برميل مش بمنزل خاله، عقب تغيبه عدة أيام.

بعد إجراء التحريات، توصل فريق البحث الجنائي إلى كشف ملابسات الواقعة، ليتم ضبط السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خال الطفل المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتحويلها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.