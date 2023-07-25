عاجل
موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر عاجل.. زلزال قوي يضرب رفح "القمة" و"إيليت" .. بنك مصر يطلق منتجات وشهادات دولارية جديدة استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية وزير الصحة: نظام جديد يعطي الأولوية للرعاية الوقائية قبل العلاجية
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مواعيد ركوب الأسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء

ركوب الأسانسير
ركوب الأسانسير

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة خلال الفترة الحالية، غير مسبوقة وهو ما بدوره ككان له بالغ الأثر على التيار الكهربائي حيث لجأت الشركة القابضة للكهرباء إلأى تطبيق برنامج تخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء، وقد أعلنت عن مواعيد انقطاع الكهرباء.

txt

كيف تحافظ على الأجهزة نتيجة انقطاع الكهرباء ؟

txt

"جرس ومحدش بيرد" .. هاتف جهاز تنظيم مرافق الكهرباء خارج نطاق الخدمة

انقطاع الكهرباء

ويولي المواطنين اهتمامًا بالغًا بانقطاع الكهرباء، لاسيما من يعتمدون على الأسانسير في منازلهم، حيث تسبب انقطاع الكهرباء في وجود مخاوف من انقطاع التيار وهم بداخل الأسانسير، وهو ما يتطلب معرفة الأوقات التي يجب الابتعاد خلالها عن ركوب الأسانسير.

مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر

من الساعة 1:50 إلى 2:10

من الساعة 2:50 إلى 3:10

من الساعة 3:50 إلى 4:10

 من الساعة 4:50 إلى 5:10

من الساعة 5:50 إلى 6:10

 من الساعة 6:50 إلى 7:10

 من الساعة 7:50 إلى 8:10

من الساعة 8:50 إلى 9:10

 من الساعة 9:50 إلى10:10

 من الساعة 10:50 إلى 11:10

 من الساعة 11:50 إلى 12:10

من الساعة 12:50 إلى 1:10

مواعيد استخدام الأسانسير

مواعيد استخدام الأسانسير 40 دقيقة فقط من الساعة.

يجب أن يبتعد الشخص عن استخدام السانسير  في 20 دقيقة وهي 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعد رأس الساعة.

أوقات حذرت منها الكهرباء لركوب الأسانسير 

من الساعة 12:50 إلى الساعة 1:10.

من الساعة 1:50 إلى الساعة 2:50.

من الساعة 2:50 إلى الساعة 3:50.

من الساعة 3:50 إلى الساعة 4:50.

من الساعة 4:50 إلى الساعة 5:50.

من الساعة 5:50 إلى الساعة 6:50.

من الساعة 6:50 إلى الساعة 7:50.

من الساعة 7:50 إلى الساعة 8:50.

من الساعة 8:50 إلى الساعة 9:50.

من الساعة 9:50 إلى الساعة 1:50.

من الساعة 10:50 إلى الساعة 11:50.

من الساعة 50: 11 إلى الساعة 12:50.

مواد متعلقة

نشرة أخبار التوك شو.. تعليق الإعلاميين على أزمة الشحات والشيبي وموعد انتهاء أزمة الكهرباء

درجات حرارة قياسية في تونس والجزائر.. وانقطاع في الكهرباء

اقرأ غدًا بالوفد.. الحكومة تدرس 3 سيناريوهات لحل أزمة انقطاع الكهرباء

الكهرباء تزف بشرى سارة عن موعد انتهاء انقطاع التيار (فيديو)
الجريدة الورقية