مواعيد ركوب الأسانسير خلال فترة انقطاع الكهرباء

تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة خلال الفترة الحالية، غير مسبوقة وهو ما بدوره ككان له بالغ الأثر على التيار الكهربائي حيث لجأت الشركة القابضة للكهرباء إلأى تطبيق برنامج تخفيف الأحمال بجميع شركات توزيع الكهرباء، وقد أعلنت عن مواعيد انقطاع الكهرباء.

انقطاع الكهرباء

ويولي المواطنين اهتمامًا بالغًا بانقطاع الكهرباء، لاسيما من يعتمدون على الأسانسير في منازلهم، حيث تسبب انقطاع الكهرباء في وجود مخاوف من انقطاع التيار وهم بداخل الأسانسير، وهو ما يتطلب معرفة الأوقات التي يجب الابتعاد خلالها عن ركوب الأسانسير.

مواعيد انقطاع الكهرباء في مصر

من الساعة 1:50 إلى 2:10

من الساعة 2:50 إلى 3:10

من الساعة 3:50 إلى 4:10

من الساعة 4:50 إلى 5:10

من الساعة 5:50 إلى 6:10

من الساعة 6:50 إلى 7:10

من الساعة 7:50 إلى 8:10

من الساعة 8:50 إلى 9:10

من الساعة 9:50 إلى10:10

من الساعة 10:50 إلى 11:10

من الساعة 11:50 إلى 12:10

من الساعة 12:50 إلى 1:10

مواعيد استخدام الأسانسير

مواعيد استخدام الأسانسير 40 دقيقة فقط من الساعة.

يجب أن يبتعد الشخص عن استخدام السانسير في 20 دقيقة وهي 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعد رأس الساعة.

أوقات حذرت منها الكهرباء لركوب الأسانسير

من الساعة 12:50 إلى الساعة 1:10.

من الساعة 1:50 إلى الساعة 2:50.

من الساعة 2:50 إلى الساعة 3:50.

من الساعة 3:50 إلى الساعة 4:50.

من الساعة 4:50 إلى الساعة 5:50.

من الساعة 5:50 إلى الساعة 6:50.

من الساعة 6:50 إلى الساعة 7:50.

من الساعة 7:50 إلى الساعة 8:50.

من الساعة 8:50 إلى الساعة 9:50.

من الساعة 9:50 إلى الساعة 1:50.

من الساعة 10:50 إلى الساعة 11:50.

من الساعة 50: 11 إلى الساعة 12:50.