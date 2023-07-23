قال المهندس أحمد علي، عضو شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، إن وزارة الكهرباء تنتج الكهرباء بمواصفات قياسية، وعند قطع الكهرباء حريصة على إعادة الكهرباء إلى المواطن بنفس الجودة حفاظّا على الأجهزة الكهربائية.

اقرأ أيضا.. انقطاع الكهرباء.. مصانع "بير السلم" غير الرسمي في "مهب الريح"

وتابع "علي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن جميع الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية تصنع الأجهزة طبقًا للمعايير ومواصفات الجودة، ولكن بعض الماركات لا تقوم بتطبيق هذه المواصفات بالشكل اللازم، وهذا قد يؤدي إلى تلف الأجهزة حال انقطاع التيار الكهربائي وعودته بشكل مفاجئ.

كيف تحافظ على الأجهزة نتيجة انقطاع الكهرباء ؟

وتابع أن الأجهزة الجيدة قادرة على تحمل أي تغيرات في التيار الكهربائي، مشددًا على ضرورة فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة عند اقتطاع التيار الكهربائي حرصًا على سلامة الأجهزة.