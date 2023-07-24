ساندويتش برجر بشكل برج ايفل لجذب سياح مرسى علم

شهدت شواطيء مرسي علم كرنفال ساندويش البرجر "برجر ايفل" حيث تم تجهيز ساندوتش برجر على شكل برج ايفل يقترب طوله من ثلاثة امتار بهدف تنشيط السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع تنشيط السياحة ولاقي ذلك قبول وإعجاب السائحين الأجانب.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسي علم نظمت كرنفال البرجر على الشواطئ المفتوحة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من 12 جنسية حيث تم تجهيز برجر ايفل وهو أطول ساندوتش تم تجهيزه على شكل برج ايفل.

لافتا أن ذلك بغرض ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وإدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لشواطئ مرسي علم. وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.





وكشف كمال ابو سريع الشيف العمومي والمشرف على مهرجان البرجر بأن حوالي 11 شيف اشتركو في أطول ساندويش "برج ايفل والذي تعدي طوله متران ونصف، لافتا في أنه تم استخدام كميات من اللحوم و البصل و الطماطم و الجبنة شيدر ومايونيز الكاتشب والمصطردة والخضروات و لاقي قبول السائحين من نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة

ومن جانبه أشار رامي فايز نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر بأن فنادق مرسي علم تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة وعمل مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحى، لافتاً إلى إرتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق لتقترب من حاجز 90٪ تزامنا مع بدء موسم الصيف وارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار مرسي علم.

البرجر

البرجر

البرجر

البرجر

البرجر