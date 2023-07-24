التحريات الأولية تكشف لغز جثامين جراج الوراق

دلت التحريات الأولية فى واقعة العثور على جثامين شابين وفتاة داخل سيارة فى جراج خاص بالوراق أن الجثامين الثلاثة متعفنة بالكامل.

وأضافت التحريات أن صاحب الجراج المتوفى استقبل صديقه وفتاة مجهولة برفقته وتعاطوا المخدرات وتوفوا جميعا، وعثر بجوار جثثهم علي مخدرات

حيث شهدت منطقة الوراق فى الجيزة واقعة مأساوية عندما عثر الأهالي علي 3 جثامين داخل سيارة ملاكى بأحد الجراجات الخاصة.

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أهالي مدينة السادات فى شارع القومية العربية، يفيد بالعثور على 3 جثامين "لفتاة وشابين" داخل سيارة ملاكى بجراج خاص لأحد الشباب والذى كان متغيب عن منزلة منذ أكثر من ثلاثة أيام ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وبالمعاينة الأولية أن الجثث لشابين وفتاه ، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثث إلي المشرحة

إحالة عامل للجنح بتهمة سرقة قطع غيار السيارت

وفى سياق آخر قررت نيابة السلام، إحالة عامل للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة قطع غيار سيارات من مكان عمله، حيث نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة بعض أجزاء السيارات من محل عمله، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

و تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (مسئولى إحدى شركات التسويق والتوكيلات التجارية)، بتضرره من قيام أحد أفراد الأمن الإدارى المُعينين بأحد مراكز الصيانة "غير معلوم بياناته" بدائرة القسم بسرقة عدد من أجزاء السيارات من داخل مركز الصيانة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة، وتم بإرشاده العثور على المسروقات بمسكنه.

تكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها اليومية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات مهما تعددت صورها من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع.

ويشن رجال الوزارة حملات في كافة أرجاء مُحافظات الجمهورية لضبط المتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وللقبض على البلطجية والمُتهمين بجرائم السرقة وإنهاء الحياة وغيرها.