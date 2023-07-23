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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثمان شاب في الشرقية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

 

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية ، كشف غموض ملابسات  واقعة العثور على جثمان شاب لفظ أنفاسه الأخير على طريق مصرف صان الحجر بمحافظة الشرقية ، حيث  عثر عدد من أهالي قرية الشافعي، التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، على جثمان شاب في بداية العقد الثالث من عمره وتولت النيابة التحقيق .

 

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وفاة طفل تناول مبيد حشري بالخطأ في الشرقية

قوة أمنية لكشف غموض الواقعة وملابساتها

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة صان الحجر لمحل الواقعة، لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وإصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والجروح والكدمات، إثر تعرضهم اليوم الأحد لوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي أمام قرية غيتة، بنطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية.

والبداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الإقليمي أمام قرية غيتة، بنطاق مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

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