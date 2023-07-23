الأحد 23 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ما لحقتش تفرح.. الأمن يحاول فك لغز العثور على جثمان عروس بولاق الدكرور

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

بعد أيام قليلة من خطبة "سماح" صاحبة الـ17 عاما فارقت الحياة في ظروف غامضة، بعد سقوطها من شرفة شقتها في منطقة بولاق الدكرور، ويحاول رجال المباحث فك لغز الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

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حملة تموينية مكبرة على المخابز بالدقهلية

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الداخلية: ضبط 1816 قضية متنوعة خلال حملة

قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا من غرفة إدارة النجدة بسقوط فتاة من شرفة شقتها بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لفحص ملابساتها، ومعرفة التفاصيل والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

معاينة رجال المباحث كشفت سقوط الفتاة أسفل العقار الذي تقطن به، وإحداث بقعة من الدماء نتيجة ارتطامها بالأرض، وارتدائها ملابسها الداخلية والخارجية، وتبين من التحريات أن الضحية تمت خطبتها منذ أيام "مالحقتش تفرح".

وتحفظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لفحصها، ومعرفة وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، ونقل المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

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