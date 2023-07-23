الكهرباء توجه رسالة للمواطنين عن انقطاع التيار.. كلنا في مركب واحد (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن نشر بيان الأمس حول مواعيد قطع التيار كان بمثابة تفاعل إيجابي مع المخاوف الموجودة لدى أصحاب الأنشطة المرتبطة بالكهرباء.

رسالة للمواطنين بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وأضاف “حمزة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، رسالة للمواطنين بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: نشعر بالمواطنين لأن الجميع في نفس المركب ويتعرضون لقطع الكهرباء"

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء،أن واجب الوزارة هو انتظام الطاقة الكهربائية للمواطنين ، معلقا :«إن شاء الله تكون فترة بسيطة وتعدي».

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك 145 مليون متر مكعب غاز ومازوت يتم ضخها لمحطات الكهرباء يوميًا، لم يتم تصدير الغاز للخارج منذ شهر يونيو.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أرجع سبب الأزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز، مشيرًا إلى أن وزارة البترول فضلت الصمت وعدم الرد على تصريحات وزير الكهرباء.

وتابع أن الدولة المصرية حريصة على توفير الغاز لمحطات الكهرباء لخدمة المواطن، موضحًا أن الدولة لا تفضل الأجنبي على المواطن المصري.

وأشار أحمد موسى إلى أن وزارة البترول تعمل بدقة كبيرة في تحديد كافة البيانات التي تحتاجها الدولة وتوريد الغاز للمحطات، لافتًا إلى أن إنتاج الكهرباء سواء طاقة شمسية أو رياح في مصر يبلغ 11%، وكان مستهدف أن يتم رفع زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح إلى 22% قائلًا: «الدولة حريصة على المواطن ومش صحيح أن يتم تصدير الغاز للخارج بدلًا من محطات الكهرباء».

وشدد على أنه في ظل الأزمة الحالية لم تخرج محطة كهرباء واحدة من الخدمة، مبينًا أن العالم يمر بظروف صعبة حاليًا نتيجة تسجيل معدلات درجات حرارة غير مسبوقة، وهناك وفيات كثيرة في أمريكا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر، حدثت في عام 2008، إبان تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة الحكومة، وشهدت تلك الفترة خلافًا بين وزيري الكهرباء والبترول بسبب انقطاع التيار الكهربائي وهو ما يحدث حاليًا، لكن هناك اختلافًا وهو خروج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي أكد للمواطنين أنه يوجد مشكلة ويتم العمل على حلها وإيجاد البدائل.