اتأخرت في تجهيز الأكل.. سيدة المنيرة كشفت كواليس محاولة إنهاء حياتها

" اتاخرت فى تجهيز الأكل ، وكل شوية يضربني ويهينّي أمام أطفالي ، وأنا زهقت قررت أخلص من حياتي بعد ما جوزي مد إيده عليا تاني حاولت أرمي نفسي من البلكونة بس لحقني وأنقذني".. بهذه الكلمات كشفت سيدة المنيرة الغربية كواليس محاولة انتحارها ، أمام مباحث الجيزة بعد تداول مقطع فيديو لسيدة تحاول القفز من شرفة شقة وأحد الأشخاص يمسك بها لمنعها.

“اتاخرت فى تجهيز الأكل ”.. سيدة المنيرة كشفت كواليس محاولة انهاء حياتها

التحريات ، كشفت عن ملابسات الواقعة كاملة، حيث رصدت الأجهزة الأمنية محاولة سيدة إلقاء نفسها من شرفة شقتها بمنطقة المنيرة الغربية وظهر رجل في الفيديو يحاول منعها ورفعها قبل سقوطها، حيث تبين أن ذلك الشخص هو زوج السيدة ويحاول إنقاذها قبل التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع.

وأضافت التحريات، أن الواقعة حدثت يوم الجمعة الماضي بعدما خرجت السيدة برفقة طفليها لأداء صلاة الجمعة في المسجد، ثم اتجهت لشراء بعض احتياجات المنزل وتأخرت لبعض الوقت وعندما عادت للمنزل نهرها زوجها وتشاجر معها، ثم تطور الأمر لتعديه عليها بالضرب ما دفعها للخروج إلى الشرفة محاولة إلقاء نفسها منها للتخلص من حياتها بعدما يئست من معاملة زوجها السيئة لها، حيث إنه دائم التعدي عليها بالضرب "كل شوية يضربني" وأضافت أنها تركت المنزل عدة مرات عائدة لمنزل أسرتها بسبب تعامله العنيف معها وضربه لها.

وعن يوم الواقعة قالت السيدة، إنها فور إهانتها من جديد وضرب زوجها لها لم تشعر إلا وهو يقبض على ذراعيها لمنعها من السقوط من الطابق الرابع مستغيثًا بالجيران الذين نجحوا في إنقاذها معه قبل سقوطها.

وفي سياق مسبق ، حاولت سيدة التخلص من حياتها بالقاء نفسها من شرفة منزلها بمنطقة المنيرة الغربية بسبب مشاجرة مع زوجها لتأخرها فى تجهيز الطعام .

وتابعت الأجهزة الأمنية ، تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسيدة أثناء محاولتها إلقاء نفسها من شرفة مسكنها.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة من كلٍ من زوج السيدة و “مالك عقار كائن بدائرة القسم” ، لقيامها بمحاولة القاء نفسها من شرفة الشقة سكنها ، بسبب خلافات عائلية بينها وبين زوجها ، إلا أنهما قاما بمنعها وبمواجهة المذكورة أيدت ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.