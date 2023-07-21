عاجل
استفزاز لمشاعر المسلمين.. غضب عربي وإسلامي بعد تكرار الإساءة للمصحف في السويد
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق داخل شقة سكنية بميدان الجيزة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

 أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقًا نشب داخل شقة سكنية بشارع ربيع الجيزي بمنطقة ميدان الجيزة من دون وقوع إصابات.

 تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع ربيع الجيزي بمنطقة ميدان الجيزة بدائرة القسم.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات.

 

 وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مواد متعلقة

انفجار دمر الطرق وقذف السيارات في جنوب إفريقيا (فيديو)

رامي جمال يثير الجدل حول اعتزال أدهم النابلسي

حقيقة علاقة حسن شاكوش وحورية فرغلي

ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح ناري بالقاهرة

الأدعية المستحبة بعد صلاة العصر "ساعة الاستجابة"

انقطاع الكهرباء.. موعد انتهاء فترة تخفيف الأحمال

الجريدة الورقية