السيطرة على حريق اندلع بأحد المعامل الخاصة بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع بأحد المعامل الخاصة بشارع المعهد الدينى، بمنطقة العصافرة قبلى، التابعة لحى المنتزه ثان، وذلك دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بوقوع حريق بمنطقة العصافرة قبلى، داخل أحد معامل التحليل الخاصة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه ثان، ورجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للسيطرة على الحريق.

الحماية المدنية تُواصل جهود إخماد الحرائق

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وعدم امتداده إلى للوحدات المجاورة للحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتكثف إدارة الحماية المدنية جهودها من أجل إخماد الحرائق فور الإبلاغ عنها من أجل منع امتداد ألسنة اللهب وتفاقم الحرائق وزيادة رقعة تأثيرها.

ويحرص رجال الإطفاء على سرعة الوصول للحرائق من أجل إخمادها في أسرع وقت لتقليل حجم الإصابات البشرية والمادية.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، أن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة لعدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن بعض المواطنين يهملون فى التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، والإهمال فى صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز تؤدى إلى حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى خسائر فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.