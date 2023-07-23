تفحم شخصين في حريق شقة سكنية بالوراق

كشفت معاينة خبراء الأدلة الجنائية، عن ملابسات حريق شقة بمنطقة الوراق، والذي أسفر عن مصرع شخصين، حيث تبين أن الحريق ناتج عن حدوث تسرب غاز أدى لانفجار في أسطوانة البوتاجاز، وليس انفجار التكييف بعدما تبين من المعاينة سلامة التكييف.

وكشفت تحريات أن الحريق خلف قتيلين الأول مالك الشقة الذي لقى مصرعه نتيجة اشتعال النيران في شقته عقب حدوث الانفجار بداخلها، والآخر شاب تصادف مروره أسفل العقار، فسقط عليه جدار تصدع عقب الانفجار وفارق الحياة في الحال.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية ووجود حالتي وفاة، وعلى الفور أمر مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع 3 سيارات حماية مدنية لإخماد الحريق داخل شقة سكنية بشارع التجاري متفرع من مسبك الزهر بالوراق.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى بولاق الدكرور.

وكشفت التحريات بقيادة ، مفتش مباحث الوراق وأوسيم ورئيس مباحث قسم الوراق، أن الحريق نشب بسبب تسرب غاز داخل الشقة مما أدى إلي انفجار ثم نشوب الحريق.

وأوضحت التحريات أن الحريق أسفر عن مصرع شخصين وهما "أشرف محمد" نتيجة سقوط أجزاء من الشرفة بسبب قوة الانفجار ومصرع "محمد" كان موجودًا بداخل الشقة نتيجة قوة الانفجار، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.