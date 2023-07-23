الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالجيزة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة سكنية اشتعل بها حريق هائل، مما أسفر عن مصرع شخصين، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه. 

وأشارت أقوال شهود العيان الأولية، إلى أن انفجار أسطوانة غاز تسبب في مصرع شخص يقيم بالشقة، بالإضافة إلى سقوط جانب من الحائط، وسقوطه على شخص آخر، تصادف تواجده أسفل ااعقار لشراء الخبز. 

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق، ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في منطقة الوراق، توجه على الفور رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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