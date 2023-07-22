وفاة شخص صدمه في العياط صدمه تروسيكل

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، اليوم السبت، نتيجة حادث اصطدام تروسيكل به، بطريق المريوطية في العياط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بطريق المريوطية، في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا لقى مصرعه، نتيجة اصطدام تروسيكل به، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما أصيب شخص نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به، بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

إصابة 17 في حادث سير بالفيوم

وعلى جانب آخر، أُصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه القاهرة أمام مدينة الفيوم الجديدة وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 17 شخصا وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، نجح رجال المرور في تحرير 1461 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 446 مخالفات لقائدى الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 34 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.